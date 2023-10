Olecko: Szkolenie dla seniorów "Nie daj się oszukać w sieci" [WIDEO]

Janusz Cieszyński: Takie szkolenia i spotkania dzieją się na terenie całego kraju

Bezpieczeństwo seniorów w sieci to jest jedno z największych wyzwań, jakie przed nami stoją. Mamy do czynienia z osobami, które przez większość swojego życia nie musiały mierzyć się z takimi zagrożeniami, są to dla nich nowe rzeczy. Wiemy, że seniorzy chcą być aktywni w internecie, dlatego musimy dostarczać im aktualnych informacji, metod obrony przed cyberprzestępcami. Myślę, że to się w coraz większym stopniu udaje. Takie szkolenia i spotkania dzieją się na terenie całego kraju. Myślę, że te szkolenia są ciekawe i przydatne dla seniorów - powiedział Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński.