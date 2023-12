Olecko: Uderzył w drzewo i stanął w płomieniach

Uderzył w drzewo i stanął w płomieniach

W środę (27.12.2023) chwilę po godz. 9:00 dyżurny oleckiej komendy został powiadomiony, że na trasie Olszewo – Barany pali się pojazd, który uderzył w drzewo. Natychmiast na miejsce pojechały służby ratunkowe. Podczas podjętych czynności policjanci ustalili, że 32 – letni kierujący osobowym VW, nie dostosował należytej prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego wpadł w poślizg i uderzył w przydrożne drzewo. Na szczęście dwie podróżujące osoby zdążyły opuścić pojazd, który zapalił się i spłonął doszczętnie.

W wyniku zderzenia pasażer doznał urazu nogi i został przetransportowany do szpitala.

KPP Olecko:

