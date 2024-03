Opady deszczu w Olecku. Ile go spadnie dzisiaj (29.03.2024) i w kolejnych 10 dniach?

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 32%. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 40%. Ma spaść ok. 2,9 mm deszczu.

Opady deszczu pojawią się na 75%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 1,9 mm deszczu. Wychodząc z domu koniecznie zabierz ze sobą parasol. Opady deszczu pojawią się w nocy na 15%.

Praga Caput Regni to strategiczna gra weterana teg...

Co mówi o Tobie muzyka, której słuchasz? A co powi...

Brzdęk! Minidodatek 2 to zestaw 4 kart oraz figurk...

Psi Patrol 4 IN A Row GML dzięki temu zestawowi op...

To rodzinna gra w układanie klocków, którą pokocha...

Chińczyk to popularna gra, która podbiła serca gra...

Nie można zapominać o tym, że deszcz jest bardzo potrzebny naturze. Bez niego roślinność usycha i nie rozwija się prawidłowo. Dzikie zwierzęta również potrzebują deszczu, który jest im niezbędny do przetrwania. Miesiące bez deszczu mogą doprowadzić do suszy w wielu obszarach oraz jest to duży problem dla rolnictwa.