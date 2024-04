Prasówka tygodniowa z 14.04.2024 w Olecku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą jasno wynika, kto uzyskał największe poparcie wyborców w powiecie oleckim. Zobacz, kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych do rady powiatu.

W niedzielę Polacy udali się do urn, aby oddać swój głos w wyborach samorządowych 2024. Wszystkie lokale wyborcze zostały już zamknięte, a z poszczególnych placówek spływają wstępne wyniki. Jak wygląda ostateczny rezultat głosowania i kto spośród kandydujących na wójta gm. Świętajno oraz do rady gminy otrzyma najwięcej głosów? Potwierdzimy już niebawem.

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 zostały opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Wiemy, jaki rezultat uzyskali kandydaci na wójta gm. Kowale Oleckie oraz kto został radnym gminy z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy i komu powierzyli sprawowanie władzy w obecnej kadencji.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na zbudowanie nowych podstacji trakcyjnych na trasie Ełk-Giżycko-Korsze. Dzięki nim pociągi na tym odcinku będą mogły jechać szybciej i podróż z Olsztyna do Ełku ma trwać niespełna 2 godziny.

On podawał się za lekarza służącego w Syrii, ona miała odebrać paczkę z wartościowymi rzeczami i przesłać pieniądze na bilety, żeby mogł przylecieć do Polski – kobieta straciła prawie 96 000 złotych. Iławscy policjanci ostrzegają przed oszustami działającymi za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub portali społecznościowych. Sprawcy podają się za amerykańskich żołnierzy lub weteranów wojennych. Korespondują i zaprzyjaźniają się z kobietami tylko po to, by wyłudzić od nich wysokie sumy pieniędzy. Mieszkanka gminy Susz uwierzyła w historię opowiedzianą przez „amerykańskiego lekarza, który służy w Syrii” i w ten sposób straciła prawie 96 000 złotych.