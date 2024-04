Przegląd prasy z tygodnia 28.04.2024. Co działo się w Olecku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Tygodniowa prasówka 28.04.2024: 21.04-27.04.2024 Olecko: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Olecku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mieszkaniec Szczytna swoim stylem jazdy zwrócił na siebie uwagę funkcjonariuszy z Akademii Policji wracających po służbie do domu. Policjanci natychmiast postanowili go zatrzymać. Mężczyzna podczas próby zatrzymania potrącił jednego z nich, a uciekając doprowadził do kolejnego zdarzenia z udziałem funkcjonariusza Policji.

Zbliża się majówka, będzie czas na wycieczki. Cmentarz rodowy Dohnów pod Markowem, zaskakuje oryginalnością, jest położony na odludziu, coś dla miłośników miejsc szczególnych o ciekawej historii. Określa się go najczęściej, jako pseudo megalityczny, wzorowany jest, bowiem na kamiennych konstrukcjach kultur megalitycznych sprzed tysięcy lat. Reklamowany, mocno na wyrost, jako mazurskie Stonehenge. A powstał dokładnie 100 lat temu…