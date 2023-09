Szybki Internet w Województwie Warmińsko-Mazurskim - Konferencja Prasowa Ministra Janusza Cieszyńskiego [WIDEO]

Szybki Internet w Województwie Warmińsko-Mazurskim

W konferencji wzięli udział: Minister Cyfryzacji - Janusz Cieszyński, Senator RP - Małgorzata Kopiczko, oraz Poseł na Sejm RP - Wojciech Kossakowski.

Mateusz Bagieński

Celem programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) jest wsparcie transformacji cyfrowej kraju.

Realizacja programu to podstawa dla:

- szerokiego dostępu do ultra-szybkiego internetu,

- efektywnych i zaawansowanych e-usług publicznych,

- skutecznego działania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,

- dostępu do danych o znaczącym potencjale do dalszego ich wykorzystywania,

- wsparcia rozwoju umiejętności cyfrowych,

- rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych.

Kluczowym zagadnieniem będzie zapewnienie wysokiej jakości usług cyfrowych,

w szczególności ich użyteczności, ergonomii, dostępności, integracji

i interoperacyjności. Przy realizacji projektów wykorzystane zostaną metody

projektowania zorientowanego na użytkownika i nowoczesne technologie.

Interwencja obejmie działania ukierunkowane na konsolidację i standaryzację usług

cyfrowych, przede wszystkim poprzez ich integrację w ramach nowo utworzonych lub

rozwijanych horyzontalnych, centralnych platform internetowych.