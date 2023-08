Active Festival w Olecku: Rekordowa frekwencja na warsztatach tworzenia kompozycji ze szkła [ZDJĘCIA, WIDEO]

Sandra Atkociute: Mistrzyni Sztuki Szkła

Odpowiedzialną za innowacyjne warsztaty tworzenia kompozycji ze szkła jest utalentowana artystka, Sandra Atkociute. To właśnie jej wizja i umiejętności przyciągnęły uczestników festiwalu do twórczego procesu eksplorowania szkła. Jej pasja i zaangażowanie zachęciły do tworzenia ponad setkę dzieci.

Tworzenie kompozycji ze szkła - Active Festival Mateusz Bagieński

Stiklo namai: Domy ze Szkła

Stiklo namai, co dosłownie oznacza "Domy ze Szkła" w języku litewskim, to kolektyw artystyczny specjalizujący się w tworzeniu niezwykłych dzieł sztuki ze szkła.

Rekordowa Frekwencja i Obietnice na Przyszły Rok

Frekwencja na warsztatach tworzenia kompozycji ze szkła podczas tegorocznego Active Festival osiągnęła niespotykane dotąd poziomy. Uczestnicy tłumnie zjawili się, by poznać tajniki tworzenia szklanych dzieł sztuki pod okiem Sandry Atkociute. Sukces tego wydarzenia stanowi wyraźny sygnał, że uczestnicy festiwalu cenią sobie kreatywne możliwości oferowane przez Stiklo namai.

Organizatorzy festiwalu z radością ogłaszają, że w przyszłym roku Stiklo namai ponownie zawitają na Active Festival w Olecku. To oznacza, że miłośnicy sztuki szkła oraz ci, którzy pragną wyzwolić swoją twórczą energię, będą mieli kolejną szansę na uczestnictwo w niezapomnianych warsztatach z udziałem Sandry Atkociute i jej zespołu.