Turniej Singli i Rzucanki Siatkarskiej w Olecku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Turniej Rzucanki Siatkarskiej w Olecku

W Hali Lega MOSIR Olecko odbył się Eliminacyjny Turniej Singli i Rzucanki Siatkarskiej Dziewcząt i Chłopców.

MOSIR Olecko:

Mnóstwo uśmiechniętych buź, wielkie siatkarskie emocje od radości do smutku, trochę łez szczęścia i smutku, a przede wszystkim mecze, mecze i jeszcze raz mecze, bo odbyło się ich ponad

Dziękujemy Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Siatkowej oraz Klub Sportowy Perła Olecka za współorganizację turnieju i chcemy więcej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i zapraszamy częściej.

Specjalne podziękowania ślemy do "Perełek", które wytrwale i profesjonalnie sędziowały kolejne spotkania młodszych koleżanek i kolegów oraz do rodziców, którzy przygotowali poczęstunek.

Zapraszamy na rozmowę z Michałem Ptaszyńskim - Dyrektorem MOSIR w Olecku.

