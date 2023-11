Czas promocji i wyprzedaży. Uwaga na cyberoszustów!

Zbliżający się czas promocji i wyprzedaży, również tych w Internecie, to okres wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Wiedząc, że wiele osób będzie intensywniej przeszukiwało sieć aby znaleźć super okazję, dostosowują swoje działania i przygotowują więcej fałszywych ofert. Jak je rozpoznać? Jak nie dać się nabrać? Jak nie stracić pieniędzy i bezpiecznie dokonać zakupów? Stosując się do wskazówek przygotowanych przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zwiększymy swoje bezpieczeństwo w sieci.

- dokładnie sprawdzajmy wiadomości jakie otrzymujemy w toku płatności mobilnych i czytajmy na co wyrażamy zgodę, i jaki przelew potwierdzamy,

- nikomu i nigdy nie udostępniajmy naszych haseł i loginów do bankowości internetowej.

3. Reklama w social-mediach

Cyberprzestępcy będą starali się dotrzeć ze swoją fałszywą ofertą promocyjną do maksymalnie dużego grona użytkowników. W związku z tym przygotowują atrakcyjnie wyglądające i bardzo korzystne cenowo oferty, zamieszczając je w social – mediach. Oferta jest tak przygotowana aby zachęcić nas do kliknięcia w nią, a w dalszych krokach podania swoich poufnych danych do logowania w tym do bankowości internetowej, podania danych karty płatniczej. Pamiętajmy, że przekazanie takich danych na spreparowanej stronie powoduje, że przekazujemy je przestępcy.

4. Oszustwo metodą na tzw. „BLIK”-a

Jedną z częściej stosowanych przez cyberprzestępców metod jest włamanie na konto na portalu społecznościowym i podszywając się pod właściciela profilu, masowe rozsyłanie do wszystkich znajomych prośby o przekazanie kodu BLIK.. Oszuści internetowi, podszywając się pod naszego znajomego lub członka rodziny, bardzo często dodają sformułowania, że nie mogą w tej chwili rozmawiać, żeby nie przeszkadzać, że oddzwonią za jakiś czas. Te zabiegi mają uwiarygodnić ich działania i zapobiec dalszej weryfikacji z naszej strony.