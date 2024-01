Dzień Babci i Dziadka w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dzień Babci i Dziadka w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku

Choć styczeń to miesiąc zimowy, pełen mroźnych chwil, są w nim jednak dwa dni kiedy każdemu robi się cieplej na sercu - to święto wszystkich babć i dziadków. To szczególne dni dla dziadków, kiedy to wnuki okazują im swoją miłość, wdzięczność i przywiązanie. Każde dziecko w tych dniach jest dumne ze swoich dziadków i chce im to jak najcudowniej wyrazić. W tym roku cała społeczność Centrum Edukacyjno–Terapeutycznego w Olecku tę niecodzienną uroczystość obchodziła 18 stycznia w Teatrze AGT od nowa. Zaproszeni goście, licznie przybyli na tę okazję. Dzień Babci i Dziadka to chyba najlepszy sposób, aby wnuki mogły docenić swoich dziadków i pochwalić się nimi prezentując się na scenie. Popisy aktorskie przestawili: oddziały przedszkolne i zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, szkoła podstawowa i szkoła przyspasabiająca do pracy.

Mateusz Bagieński

Uczniowie i wychowankowie pod kierunkiem nauczycieli wykonały występy wokalne, taneczne, kabaretowe i grali na instrumentach. Artyści z przejęciem prezentowali swoje umiejętności, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali słowa kierowane pod ich adresem. Spotkania te mają na celu wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków. W ten sposób dzieci uczą się sposobów wyrażania uczuć i szacunku dla osób starszych. To bardzo istotne, żeby pokazać dziecku jak ważne jest celebrowanie tego święta. Dziecko powinno uczyć się szacunku dla osób starszych. Warto pokazywać najmłodszym jak ważna jest tradycja w życiu każdego z nas.

Na koniec wszystkie wnuczęta obdarowały swoich bliskich własnoręcznie przygotowanymi laurkami. Goście ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i brawami dziękowali za występy. Dopełnieniem uroczystych spotkań był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów naszej szkoły. Atmosfera była uroczysta i pełna radości. Nasze święto Babci i Dziadka to dzień wspólnej zabawy, uśmiechów i wzruszeń. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego wydarzenia.

Źródło: Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego w Olecku