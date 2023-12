Głęboki wgląd w świat Masajów: Spotkanie z Renatą Madziarą w Stowarzyszeniu Handmanderki [WIDEO]

"Polka wśród Masajów"

W trakcie spotkania dowiedzieliśmy się o unikalnym stylu życia Masajów, ich głębokich relacjach z przyrodą oraz o istotnych wartościach, które przenoszą z pokolenia na pokolenie. Opowieści te nie tylko były inspirujące, ale także otworzyły nasze umysły na nowe spojrzenie na świat.

Po części informacyjnej uczestnicy mieli okazję doświadczyć koncertu relaksacyjnego, który poprowadził Szymon Karkusz. Jego gra na bębnie, didgeridoo i innych instrumentach wprowadziła wszystkich w stan głębokiego odprężenia i wewnętrznego spokoju. To wyjątkowe doświadczenie pozwoliło uczestnikom oderwać się od codziennych trosk i zanurzyć się w pięknie dźwięków, tworząc atmosferę relaksu i harmonii.

Stowarzyszenie Handmanderki

Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Handmanderki stało się nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy o kulturze Masajów, lecz także momentem refleksji nad własnym życiem i wartościami. Wydarzenie to z pewnością pozostawiło trwałe wrażenie i inspirację do dalszego odkrywania różnorodności świata.

Źródło: Stowarzyszenie Handmanderki Olecko