Historia oczami młodzieży. Spotkanie w oleckim zamku [WIDEO]

Konferencja „Zamek w Olecku – dawniej i dziś”

Projekt trwał od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2023 r. Był on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Jego wartość to 653 394 euro. A 588 055 euro to kwota 90 % dofinansowana.

Mateusz Bagieński

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas niego realizatorzy projektu przedstawili jego efekty, a młodzież odtworzyła legendę o Białej Damie.

Uczestnicy obejrzeli też wystawę – Banknoty polskie. Historia banknotami znaczona, którą przygotowało Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych Zamek. Jej eksponaty pochodziły ze zbiorów Członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Suwałki Koło Ełk.

Zgromadzeni zwiedzili wyremontowany zamek, a także wystawy i eksponaty Izby Muzealnej.

