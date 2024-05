Olecko: Konkurs na najlepszy transparent [WIDEO]

Konkurs na najlepszy transparent

ZASADY KONKURSU:

- Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przesyłania projektów graficznych w formacie JPEG wraz z danymi do kontaktu do dnia 10 maja na adres email: [email protected],

- Projekty zawierające hasła obraźliwe nie będą brane pod uwagę;

- W konkursie będą mogły wziąć udział tylko i wyłącznie projekty autorskie;

- Wszystkie przesłane projekty zostaną opublikowane na oficjalnej stronie i profilu Facebook MOSIR Olecko w terminie od 11 do 16 maja w celu zebrania Waszych opinii;

MOSIR Olecko

Właściciel projektu graficznego z najwyższą liczbą głosów otrzyma pakiety upominków przygotowanych przez MOSIR Olecko, MLKS Czarni Olecko oraz Urząd Miejski w Olecku.

Zapraszamy do udziału!

