KPP Olecko: Komendant interweniował w drodze na służbę

"Przykład idzie z góry"

Służba w Policji to coś więcej niż typowa praca o której się zapomina po wyjściu z biura, czy zakładu. Tu nie ma sztywnych ram czasowych, norm do wyrobienia, czy łatwego do zorganizowania planu. To gotowość do działania w każdym momencie, bez względu na to czy już jesteśmy w pracy, czy do niej dopiero jedziemy albo już ją skończyliśmy.

Właśnie to powtarzają swoim podwładnym ich przełożeni. Wielu z nich robi to już od lat, zajmując różne stanowiska kierownicze. Tak jak mł. insp. Jerzy Kuprewicz Komendant Powiatowy Policji w Olecku, który wie, że aby wymagać czegoś od swoich podwładnych, to przykład musi iść z góry.

Dlatego gdy w czwartek (24.08.2023) chwilę po godz. 7:00 w drodze autem na służbę zauważył groźne i bezmyślne zachowanie innego kierowcy, zareagował jak czujny policjant policyjnego patrolu. Na DK 65 w miejscowości Kowale Oleckie uwagę policjanta zwróciła ciężarówka z naczepą. Jej kierowca popełnił jedno z najgroźniejszych wykroczeń. Wyprzedził przed przejściem dla pieszych inne samochody i to okolicy miejsca ręcznego kierowania ruchem przez pracowników drogowych. Dodatkowo przekroczył też linię ciągłą. Informacja o tym trafiła od komendanta do policjantów oleckiej drogówki, którzy zatrzymali kierującego w następnej miejscowości. Kierowca nie miał szans na próbę uniknięcia odpowiedzialności, ponieważ nagranie z samochodowej kamerki nie pozostawiło wątpliwości co do popełnionych czynów. Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

KPP Olecko: