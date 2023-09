Olecko: 5. Międzynarodowy Festiwal Barok na Mazurach [WIDEO]

5. Międzynarodowy Festiwal Barok na Mazurach

Podczas koncertu zgromadzona publiczność wysłuchała muzyki wokalno-instrumentalnej, w interpretacji międzynarodowego zespołu „La Villanesca” – specjalizującego się w wykonawstwie muzyki dawnej na instrumentach historycznych.

5. Międzynarodowy Festiwal Barok na Mazurach Mateusz Bagieński

La Villanesca:

Joanna Klisowska – sopran

Enrique Gomez-Cabrero Fernández – skrzypce barokowe

Helmut Riebl – skrzypce barokowe

Elżbieta Kaluchiewicz – wiolonczela barokowa

Karolina Michalska – klawesyn

Program niedzielnego koncertu:

A. Falconieri – Folias echas para mi señora doña Tarolilla de Carallenos

J. de Nebra – Alienta fervorosa

B. Selma y Salaverde – Canzon Quarta

J. de Nebra – Llegad, Llegad creyentes

J. de Nebra – Entre cándidos bellos accidentes

Pierwsza edycja Festiwalu zainaugurowana została w 2016 roku. Impreza miała charakter cykliczny i odbywała się nieprzerwanie do 2019 roku. Po kilkuletniej nieobecności, Festiwal powraca do życia w tegorocznej, piątej edycji. Do tej pory na zorganizowanych przez Fundację wszystkich koncertach wystąpiło 170 artystów z 15 krajów świata – od sąsiedniej Ukrainy i Litwy, po odległą Australię, Japonię czy Brazylię.