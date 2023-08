Olecko: Active Festival Już Jutro! [WIDEO]

To już piąta edycja Active Festival. W ciągu trzech dni odbędzie się szereg spotkań, warsztatów, pokazów filmowych, koncertów i aktywności dla ciała i ducha. Wszystko odbędzie się od 11 do 13 sierpnia w Olecku.

Active Festival Olecko 2023 Active Festival Olecko to impreza, która już na dobre wpisała się w kalendarz Olecka. Jest to interdyscyplinarny festiwal skierowany do rodzin z dziećmi, osób zainteresowanych nurtem slow, a także osób preferujących aktywny sposób spędzania czasu. Wydarzenia odbywające się podczas festiwalu wieńczyć będą koncerty największych polskich gwiazd. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2019 roku jako nowe wydarzenie kulturalne na mapie regionu, ściśle powiązane z realizowanym przy udziale środków UE projektem budowy amfiteatru. Od początku założeniem było stworzenie wydarzenia skupionego wokół idei Cittaslow. Active Festival Podczas festiwalu działa pięć stref festiwalowych: 1. Strefa warsztatów - uczy, pozwala poznać, „dotknąć” czegoś do tej pory niekoniecznie znanego, ale intrygującego. W strefie odbywają się m.in. warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców, warsztaty dla seniorów, warsztaty recyklingowe i rękodzieła.

2. Strefa rodziny - oferuje gościom festiwalu wiele wyzwań i przyjemności. Animacje, spektakle, wspólne śniadanie na trawie z regionalnymi przysmakami, rodzinne zajęcia sportowe i wiele więcej. Każdy rodzinny zespół znajdzie coś dla siebie. 3. Strefa Aktywności - tętni życiem przez cały czas trwania festiwalu. W jej ramach odbywają się wszelkie aktywności ruchowe. 4. Festiwalowa Strefa Relaksu - to przeciwwaga dla Strefy Aktywności. W niej można będzie odpocząć przy dźwiękach spokojnej muzyki, zanurzyć się w wygodnym leżaku z książką lub wziąć udział w zajęciach relaksacyjnych. 5. Strefa artystyczna - to wieczorne koncerty uznanych muzyków polskiej sceny w bajkowej scenerii Amfiteatru Podzamcze nad brzegiem Jeziora Oleckie Wielkie. Do tej pory na Active Festiwal wystąpili: Zalewski, Brodka, Wojtek Mazolewski Quintet, Tulia, The Dumplings, Sorry Boys, Zeppelinians, Marek Dyjak, Fisz Emade Tworzywo, Sarsa, EABS, Smolik i Kev Fox, Karaś/Rogucki, Miętha, Tymek, Kaśka Sochacka, Daria Zawiałow. Active Festival Active Festival W tym roku na Active Festival zagoszczą: 11 sierpnia: BOKKA - od 10 lat zaskakuje swoim nieszablonowym podejściem do wizerunku, żywiołowymi koncertami, woltami stylistycznymi. Są jednym z najbardziej niesamowitych zjawisk na polskiej scenie. Potencjał grupy błyskawicznie dostrzeżono poza granicami kraju co skutkowało zagraniem na scenach najważniejszych imprez w Europie, m.in. brytyjskiego The Great Escape, czeskiego Colours of Ostrava, niemieckiego Reeperbahn czy holenderskiego Eurosonic, a następnie w klubach w Brukseli, Pradze czy Budapeszcie.

Molesta Ewenement - hip-hopowa grupa muzyczna, zaliczana do prekursorów nurtu ulicznego rapu w Polsce. 2 października 2020 na ekranach kin pojawił się dokumentalny film „Skandal. Ewenement Molesty” w reżyserii Bartosza Paducha i w dystrybucji Best Film. Pomimo pandemii zgromadził w kinach ponad 20 tys. widzów, jak również znalazł się w TOP10 na Netflixie. Premiera filmu zmobilizowała zespół do reaktywacji, który w pełnym składzie koncertuje od września 2020 roku. 12 sierpnia: WaluśKraksaKryzys - to najgłośniejszy debiut muzyki gitarowej ostatnich lat. Głośność najprawdopodobniej zawdzięcza ogromnej szczerości w tekstach i ciekawą kreację w braku kreacji. Jak sam o sobie mówi: osoba wątpiąca, ale wierząca, muzyk, autor, kompozytor, poeta, aktor, reżyser, przyszywany kuzyn Olka Świerkota, twórca około 10 kolaży, znany z duetu fajka boys internazionale. Leszek Możdżer - wybitny pianista i kompozytor, dokonał w polskim jazzie mentalnej i stylistycznej rewolucji, jaka nie stała się wcześniej udziałem żadnego innego jazzmana. Należy do najciekawszych zjawisk polskiego jazzu ostatnich dekad. Active Festival Active Festival Olecko to trzy dni tętniące życiem pełne energii i pasji do działania, integracji i wspólnoty. Wydarzenia festiwalowe mają miejsce w przestrzeni nad Jeziorem Oleckim Wielkim – od Amfiteatru po kompleks sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wybrane wydarzenia odbywają się również w centrum miasta. Podczas imprezy jest kładziony duży nacisk na integrację mieszkańców i gości z całego świata oraz promocję walorów turystycznych miasta, idei świadomego i uważnego życia. Active Festival to świeży, niebanalny punkt na kulturalnej mapie regionu, pełen atrakcji w klimacie slow. Active Festival Wstęp na festiwal jest bezpłatny.

