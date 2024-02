Olecko: Jechał bez uprawnień, został zatrzymany

Jechał bez uprawnień, został zatrzymany

We wtorek 30 stycznia 2024 roku chwilę po godz. 16:00 policjanci z oleckiej drogówki w miejscowości Cimochy, gm. Wieliczki zatrzymali do kontroli osobowe renault. Po sprawdzeniu kierowcy w policyjnej bazie danych wyszło na jaw, że 47-letni mężczyzna wsiadł za kierownicę, pomimo braku uprawnień. Po wykonaniu czynności pojazd przekazano osobie wskazanej. Z kontroli funkcjonariusze sporządzili dokumentację, celem skierowania przeciwko sprawcy wykroczenia wniosku o ukaranie do sądu.

Źródło: KPP w Olecku

