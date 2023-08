Olecko: Milion złotych dofinansowania na remont "Skoczni"

Milion złotych na remont "Skoczni"

Skocznia i molo to prawdziwa duma Olecka. To piękna drewniana konstrukcja, która jednak wymaga pilnej naprawy. Ze względu na kwestie bezpieczeństwa konieczna była szybka interwencja. Na szczęście, dzięki dodatkowym środkom z rezerwy Pana Premiera, udało się uniknąć zamknięcia skoczni. To miejsce jest ważne zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, więc działamy zarówno globalnie, jak i lokalnie. Naszym celem jest poprawa warunków życia lokalnych społeczności, niezależnie od tego, czy znajdują się w Warszawie, czy w Olecku. Nie ma podziału na Polskę A i Polskę B. Istnieje tylko jedna Polska i jakość życia powinna być równie wysoka wszędzie. Naszym obowiązkiem jest inwestowanie w poprawę warunków życia w każdej małej miejscowości, wsi czy miasteczku, które często cierpią z powodu braku inwestycji. Dlatego właśnie podjęliśmy interwencję, aby zapewnić bezpieczeństwo i zachować dumę Olecka. Z tego powodu z ogromną radością ogłaszamy dzisiaj, że z rezerw Pana Premiera przeznaczone zostaje milion złotych dofinansowania na remont skoczni. Jesteśmy zdeterminowani kontynuować naszą misję, dbając o lepszą przyszłość każdej społeczności. - powiedział Minister Norbert Maliszewski.