Olecko: Narodowy Dzień Sportu - Zapowiedź [WIDEO]

Narodowy Dzień Sportu w Olecku

Narodowy Dzień Sportu to wyjątkowy dzień w roku, w którym Fundacja Zwalcz Nudę wraz z partnerami zwraca uwagę na tych, którzy kochają sport oraz wspólnie pokazują, jak wielu Polaków żyje aktywnie.

Już w tę niedzielę (a w MOSiR Olecko również w sobotę) w kilkuset placówkach sportowych w Polsce zorganizowane zostaną dni otwarte, bezpłatne treningi czy inne wydarzenia tematyczne.

MOSiR Olecko zaprasza wszystkich mieszkańców w ten weekend do siebie. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z szeroką ofertą zajęć organizowanych przez stowarzyszenia, kluby sportowe oraz organizacje działające na terenie gminy Olecko.

Narodowy Dzień Sportu MOSiR Olecko

Źródło: MOSiR Olecko