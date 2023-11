Olecko: Policjanci zatrzymali poszukiwanego

Oleccy policjanci zatrzymali poszukiwanego

Policjanci ogniwa patrolowo – interwencyjnego zatrzymali 44 – letniego mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Do odsiadki ma 149 dni za kradzież z włamaniem. Mundurowi złożyli mężczyźnie niezapowiedzianą wizytę, a on nie krył zdziwienia, gdy ich zobaczył. Mieszkaniec gminy Wieliczki trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.

Źródło: KPP Olecko