Olecko: Policjanci zatrzymali poszukiwanego

Policjanci zatrzymali poszukiwanego

W środę (29.11.2023) po godzinie 13:00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie z informacją o poszukiwanym przez wymiar sprawiedliwości mężczyźnie. Jak ustalili na miejscu policjanci ogniwa patrolowo – interwencyjnego to 21-letni mężczyzna, który do odsiadki miał 100 dni sam zadzwonił na nr alarmowy i podał adres swojego przebywania. Mieszkaniec gminy Świętajno trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.