Olecko: Policjantka w czasie wolnym zatrzymała sprawcę kradzieży

Złodziej sklepowy wpadł w ręce policji

W sobotę (10.02.2024) około godz. 18:00 funkcjonariuszka Zespołu Organizacji Służby, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Olecku w czasie wolnym od służby robiła zakupy w jednej z drogerii na terenie Olecka. W rozmowie z pracownicą sklepu uzyskała informację, że w sklepie kilka minut wcześniej doszło do kradzieży. Policyjne doświadczenie spowodowało, że funkcjonariuszka wypytała od razu o dokładny wygląd i opis sprawcy. Następnie będąc już w innym sklepie, tym razem spożywczym, zwróciła uwagę na chłopaka, który wyglądem przypominał sprawcę wspomnianej kradzieży. Policjantka bez wahania ruszyła w jego kierunku i natychmiast go ujęła, po czym powiadomiła dyżurnego oleckiej jednostki, który to wysyłał na miejsce patrol policji.

Podczas sprawdzenia młodego sprawcy przez interweniujących policjantów okazało się, że 16 – latek w jednej z kieszeni ma skradzione perfumy. Ostatecznie chłopak przyznał się, iż produkt pochodzi z kradzieży z pobliskiej drogerii. Nieletni został przewieziony do miejsca zamieszkania i przekazany matce. O jego losie zdecyduje niebawem sąd rodzinny i nieletnich.