Olecko: Policyjne Podsumowanie Weekendu [WIDEO]

Prawie 2 promile alkoholu u 47-latki W sobotę 9 września br. przed godz. 21:00 oficer dyżurny oleckiej komendy został poinformowany o zdarzeniu drogowym na trasie Dunajek – Świętajno. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że kierująca samochodem osobowym marki VW Passat na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas jezdni doprowadzając do zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku samochodem osobowym marki Dacia. Policjanci podczas wykonywanych czynności wyczuli od kobiety zapach alkoholu. W związku z tym 47-latka została poddana badaniu na stan trzeźwości, które wykazało w jej organizmie prawie 2 promile alkoholu. Funkcjonariusze ustalili również, że kobieta w chwili zdarzenia nie posiadała uprawnień do kierowania. Kobieta z ogólnymi potłuczeniami ciała została przetransportowany do szpitala w Ełku.

Wypadek na drodze K65 w Kukowie

W niedzielę (10.09.2023) około godz. 13:30 policjanci ruchu drogowego zostali skierowani na miejsce wypadku do którego doszło na drodze K65 w m. Kukowo. Jak wynika z ustaleń interweniujących policjantów, 40-letni kierujący passatem nie upewnił się co do możliwości wykonania manewru i rozpoczął wyprzedzanie samochodu osobowego marki Seat jadącego przed nim w momencie, kiedy sam był wyprzedzany przez osobowe audi, którym kierował 23-latek. Doszło do zderzenia pomiędzy pojazdami passat i seat. Kierujący osobowym audi w celu uniknięcia zderzenia z pojazdami poprzedzającymi go, zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku tego obrażenia doznał pasażer pojazdu marki Audi. 22-latek został przetransportowany do szpitala w Ełku. Droga w tym miejscu była zablokowana przez kilka godzin.