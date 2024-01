Olecko: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

W powiecie oleckim prognozuje się:

od godziny 7:30 - 25 stycznia 2024 r. do godziny 7:30 - 26 stycznia 2024 r. – roztopy; szybkie topnienie pokrywy śnieżnej spowodowane wzrostem temperatury powietrza powyżej 0°C, trwającym przez co najmniej 2 doby, przy możliwym występowaniu opadów deszczu do 10 mm/24 h; silny wiatr o średniej prędkości do 70 km/h lub porywy wiatru o prędkości do 85 km/h.