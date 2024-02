Olecko: Przy udziale dzielnicowego rzeczy trafią do potrzebujących

Przy udziale dzielnicowego rzeczy trafią do potrzebujących

We wtorek, 6 lutego 2024 roku wspólne działania zostały przeprowadzone przez oleckiego dzielnicowego oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przy udziale sierż. Łukasza Mazurkiewicza zostały przekazane do Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w Olecku ciepłe szaliki i czapki otrzymane od młodzieży z tut. klubu „Strefa Młodych”. Przewiezione rzeczy trafią teraz do najbardziej potrzebujących osób.

KPP Olecko

