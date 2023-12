Olecko: Relaksacyjna kąpiel w dźwiękach - zapowiedź [WIDEO]

Relaksacyjna kąpiel w dźwiękach

Kąpiel w dźwiękach jest doskonałym sposobem na poprawę samopoczucia. Rozjaśnia umysł, zwalcza stres, na chwilę odrywa od rzeczywistości.

W takim stanie odczuwamy głęboki relaks i odprężenie co stanowi niezbędny warunek do uruchomienia procesów w ciele jak i odkrycia co jest dla nas ważne, co wymaga zatrzymania się, zmiany, uzdrowienia. Terapia dźwiękiem polega na oddziaływaniu na organizm wibracją o określonych częstotliwościach.

MOSIR Olecko

Już 27 grudnia o godz. 20:00 na pływalni w MOSIR Olecko te niezwykłe wydarzenie poprowadzi Ula Trubacz - psychoterapeutka, terapeutka dźwiękowa.

Koszt spotkania to 40 zł. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: MOSIR Olecko