Olecko: „Starszy czytał młodszym”, a wszyscy objadali się pączkami [WIDEO]

„Starszy czytał młodszym”, a wszyscy objadali się pączkami

To już tradycja, że pączki wylicytowane podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, konsumowane są w tłusty czwartek, gdzie w ramach innowacji pedagogicznej „Starszy czyta młodszym” zapraszane są znane i lubiane osoby, aby wspólnie oddać się czytaniu książek, zachęcić dzieci do czytania, podyskutować na temat przeczytanego tekstu, no i oczywiście żeby zjeść pączki. W tym roku, gościem klasy był - Michał Ptaszyński - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku.

Mateusz Bagieński

Pan Michał przeczytał jeden z rozdziałów książki „Tajemniczy Ogród”, która jest lekturą w klasie piątej. Dzieci wsłuchiwały się w treść książki, którą przeczytał dyrektor MOSiR-u. Następnie uczniowie odpowiadali na pytania i dzieliły się swoimi przemyśleniami na temat lektury.

