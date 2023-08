Olecko: Zatrzymany poszukiwany listem gończym

Zatrzymany poszukiwany listem gończym

W sobotę (26.08.2023) oleccy funkcjonariusze w Olecku na jednej z ulic zauważyli samochód osobowy, którego kierowca poruszał się bez włączonych świateł. Mundurowi postanowili zatrzymać go do kontroli. Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze wykonali rutynowe czynności. W związku z tym, że kierowca podróżował z pasażerami, wszyscy zostali również sprawdzeni w policyjnej bazie danych. Otrzymany wynik wykazał, że 27 latek siedzący na miejscu pasażera jest poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Olecku. Na podstawie tej decyzji mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego celem odbycia kary 3 miesięcy i 15 dni. Mieszkaniec gminy Olecko już trafił do aresztu, w którym spędzi najbliższe miesiące.

Źródło: KPP Olecko