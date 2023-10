Olecko: Zjechał z drogi i uderzył w drzewo - policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego

Do wypadku doszło we wtorek (17.10.2023) przed godz. 9:00 na trasie Sajzy – Połom w gm. Świętajno. Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili, że kierujący samochodem osobowym nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu, po czym uderzył w drzewo. Samochodem podróżowały 2 osoby. Jedna z nich, 47-letnia kobieta została przetransportowane do szpitala w Ełku. Badanie alkomatem wykazało, że 42-letni kierowca był trzeźwy. Dodatkowo podczas wykonywanych czynności okazało się, że kierujący prowadził pojazd nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

KPP Olecko

Teraz policyjne dochodzenie wyjaśni szczegółowe okoliczności zdarzenia.