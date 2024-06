Prasówka tygodniowa z 16.06.2024 w Olecku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Olecku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazała się 32 - latka, która będąc pod znacznym działaniem alkoholu „opiekowała się” swoim malutkim synkiem. A wszystko wyszło na jaw po tym jak chłopczyk o 6 rano spacerował w okolicach drogi krajowej nr 16. Kobieta po raz kolejny ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem, gdyż ze zdarzeń sporządzona została dokumentacja, którą przesłano do sądu rodzinnego.

Ostródzcy kryminalni ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży z włamaniem do piwnicy przy ul. Jagiełły. Zatrzymany odpowie również za dwanaście prób włamań do innych pomieszczeń gospodarczych.

Do wypadku doszło w Świętajnie w powiecie szczycieńskim na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. 74-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym zignorował znak STOP i wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus relacji Olsztyn-Ełk.

Do nieszczęśliwego wypadku przy procy doszło dziś w miejscowości Ruś w gminie Morąg. Podczas przeładunku odpadów między pojazdami doszło do przygniecenia jednego z pracowników.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicja Obywatelska zdobyła 37,06 proc., PiS — 36,16 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja — 12,08 proc. Trzecia Droga dostała 6,91 proc. głosów, a Lewica — 6,3 proc.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 39,7 proc. – wynika z opublikowanego w niedzielę badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

Szybka reakcja na wandalizm jest bardzo ważna i może przyczynić się do natychmiastowego zatrzymania sprawcy. Pokazała to sytuacja z Ełku z nocy 05/06.06.2024 r.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego na godz. 17 wyniosła 28,2 proc. - przekazał szef PKW Sylwester Marciniak. Jak dodał, oznacza to, że do godz. 21 swój głos oddać może jeszcze ponad 20 mln osób.