Prasówka tygodniowa z 2.06.2024 w Olecku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Dobre rozpoznanie rejonu służbowego przez dzielnicowych i regularny kontakt z lokalną społecznością – to ważne i bardzo przydatne elementy. Tak też było również w tym przypadku, gdzie funkcjonariusze rozpoznali i zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. 36 - latek trafił już za więzienne mury, gdzie zgodnie z sądowym wyrokiem spędzi najbliższe dni.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór gdzie kierujący osobowym renault nie zastosował się do świateł sygnalizatora znajdującego się na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Mostkowo w gminie Łukta. W wyniku zdarzenia wykolejeniu uległ pociąg osobowy.

Dwa i pół tysiąca zabytkowych pojazdów jedzie do Mrągowa. Dobiega końca 8. Charytatywny Rajd Koguta.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Olecku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Orzyscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 53-letniego mężczyznę, który demontował ogrodzenie na parkingu leśnym i dębowe słupki ładował do swojego samochodu marki Renault. Tego dnia dokonał kradzieży 8 słupków ogrodzeniowych. Jak ustalili policjanci była to już jego kolejna kradzież drewna z tego lasu. Skradzione słupki i deski, o łącznej wartości blisko 7000 zł, wykorzystał do zbudowania werandy teściowi. Zatrzymany mężczyzna usłyszał trzy zarzuty kradzieży.

Tymawa, to wieś w powiecie ostródzkim, niedaleko Olsztynka. Przed wojną był tam dobrze prosperujący majątek ziemski z dziewiętnastowiecznym pałacykiem. Potem PGR. Obecnie jest kolejnym na Mazurach przykładem nieudanej prywatyzacji i popadając w ruinę wszystko znika pochłaniane przez przyrodę.