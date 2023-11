Głównym działaniem projektu był 2-tygodniowy wyjazd do Włoch dla 30 uczestników i 3 opiekunów. Odbył się on 1-12 maja 2023 r. Podczas niego zgodnie ze swoimi kierunkami kształcenia uczniowie odbyli 10 dni roboczych praktyk.

Wzięli oni udział w bezpłatnych stażach u renomowanych pracodawców we Włoszech. Stanowiły one połowę obowiązkowego czasu trwania praktyk.

Cele projektu były spójne z:

analizą potrzeb przeprowadzoną wśród uczniów,

założeniami programu Erasmus+,

Europejskim Planem Rozwoju Szkoły.

Realizacja projektu wpisała się w koncepcję pracy szkoły i chęci jej rozwoju w zakresie międzynarodowej mobilności jej uczniów. Dzięki udziałowi w projekcie zwiększyły się kompetencje kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników. A działania projektu pozytywnie wpłynęły na postawy uczniów.

Poprzez projekt „Przystanek Włochy – Olecko w drodze do Europy!” szkoła chce wykształcić u swoich uczniów umiejętności przystosowywania się do szybko zmieniających się warunków w świecie. Warto dodać, że udział w takich programach jak Erasmus+ to punkt startowy dalszych planów szkoły. Przyczynia się to do realizacji celów szkoły, które są określone na podstawie zidentyfikowanych potrzeb uczniów.

