Wycieczki rowerowe do 65 km od Olecka. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 4 - 5 maja?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową z Olecka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 65 km od Olecka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Olecka proponujemy na weekend.

Rowerem w okolicy Olecka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 65 km od Olecka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 04 maja w Olecku ma być 23°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 maja w Olecku ma być 23°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%. 🚲 Trasa rowerowa: Wczasy rowerowe: Trasa III. Z biegiem Kanału, ku granicy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 87,49 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 410 m

Suma zjazdów: 409 m Trasę dla rowerzystów z Olecka poleca Damjen78 Wyprawa wzdłuż Kanału Augustowskiego, czyli prawdziwego majstersztyku XIX-wiecznej sztuki irygacyjnej, po granicę z Białorusią. Na granicy zwiedzamy odnowioną śluzę Kurzyniec (dzięki uprzejmości strażników granicznych) z widokiem na białoruski brzeg.W drugiej części trasy czeka nas przejazd w sąsiedztwie granicy przez malownicze wioski z drewnianą zabudową (ręka odruchowo sięga po aparat). Przed Lipskiem łapie nas niestety ulewa. Po jej przeczekaniu, jadąc pod lekka presją czasu, docieramy do ukrytego w lesie przystanku kolejowego w Jastrzębnej. Nadjeżdżający szynobus udziela nam schronienia przed kolejną nadciągającą chmarą. Poza nawierzchniami asfaltowymi trasa etapu prowadzi, od śluzy Paniewo po Mikaszewo, leśną drogą za czarnym szlakiem rowerowym (wzdłuż brzegu Jeziora Mikaszewo). Od Rygola po śluzę Kudrynki ponownie gruntową nawierzchnią, a następnie leśnymi duktami (szlak bardzo dobrze oznaczony,a trasa przejezdna poza krótkim piaszczystym odcinkiem). Z Rudawki trasa wiedzie początkowo szerokim gościńcem aż po Wołkusz o ile mnie pamięć nie myli. Potem jeszcze gruntowy trakt za Bartnikami, przez Starożyńce. Po przyjeździe do Augustowa krążąc po centrum przekraczamy wg. wskazań licznika barierę 100 kilometrów. Śluzy, jeziora, drewniane domostwa decydują o tym, że przyznaję tej trasie palmę pierwszeństwa pośród szlaków przebytych w okolicach Augustowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Suwalszczyzna - Wycieczka nad jez. Wigry Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,54 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 417 m

Suma zjazdów: 416 m Trasę dla rowerzystów z Olecka poleca Faramka Wyprawa Pojezierze Suwalskie 2011 Baza wypadowa: Becejły (Pensjonat Wasilis) Dzień 4. Wigierski Park Narodowy Z Becejł wyruszyliśmy asfaltem wzdłuż Szelmentów, dotarliśmy do Leszczewa położonego na południu jeziora Szelment Duży. Stąd czerwonym szlakiem rowerowym pojechaliśmy w stronę drogi krajowej nr 8, cały czas szuterkiem. Następnie po przekroczeniu głównej drogi skierowaliśmy się w stronę Dębowa (nawierzchnia: szuter z poprzecznymi koleinami, tzw. mózgotrzepy). Do Wiatrołuży dotarliśmy lasem - to już Wigierski Park Narodowy. Stąd asfaltem do Lipniaka i... trochę kombinacji ze szlakami, ścieżkami. W Nowej Wsi znów wjechaliśmy do lasu (piękna trasa niebieskim szlakiem rowerowym). Od Leszczewa już tylko "rzut beretem" do jeziora Wigry. Dłuższy postój: przy klasztorze pokamendulskim w Wigrach (można pozwiedzać, pojeść, popić). Później chwila relaksu (i kąpiel) nad samym jeziorem.

Powrót głównie asfaltem, z wyjątkiem lasu między Piertaniami a Wysoką Górą. W Kaletniku: kościół i jezioro Kaletnik. Dalsza droga to "nudny asfalt". W Zaboryszkach nie dojechaliśmy do głównej drogi, tylko skręciliśmy w lewo (na Dębniak) i przecięliśmy (po raz drugi tego dnia) drogę krajową nr 8. Minęliśmy Fornetkę i zatrzymaliśmy się w Rybalni nad Szelmentem Małym - akurat na zachód słońca... :) Do Becejł dotarliśmy urokliwą drogą leśną wzdłuż jeziora Jodel.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kółko po Biebrzańskim Parku Narodowym Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 352 m Trasę rowerową mieszkańcom Olecka poleca RoweremPoPodlasiu

Trasa nieduża, 32 km, upalnie i niestety strasznie dużo gzów, taka ilość, że musieliśmy się ewakuować z przepięknych terenów, gdzie jest masa łosi i innych zwierząt. Wniosek jest taki, by odcinek między miejscowością Kapice a Wólka Piaseczna (tam nas dopadły i zjadły gzy :( ) zwiedzić albo na jesień, albo na wiosnę i tak zamierzam zrobić.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Olecka

🚲 Trasa rowerowa: Wydminy - Miłki - Nowe Guty - Orzysz - Wydminy - 86 km Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,7 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 3 007 m

Suma zjazdów: 3 049 m Trasę rowerową mieszkańcom Olecka poleca Sawze

Trasa rowerowa w większości po asfalcie. Bardzo ładne krajobrazy, zwłaszcza kwitnący rzepak. Droga w Cierzpiętach fatalna ("kocie łby" pod górkę). Piękna plaża w Nowych Gutach gdzie można odpocząć i się trochę posilić. Droga z Nowych Gut do Orzysza niebezpieczna z uwagi na bardzo duży ruch samochodowy. Polecam.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Goniądz-Twierdza Osowiec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,95 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 188 m

Suma zjazdów: 178 m Trasę rowerową mieszkańcom Olecka poleca Kanczi_waw To był nasz jedyny dzień bez sakw w ciągu całego wyjazdu. Nagrany niestety został odcinek tylko z Goniądza do Twierdzy, ponieważ dosyć długo ją zwiedzaliśmy, resztę trasy dorysowałem tak, jak się przemieszczaliśmy. W sumie dosyć łatwy i przyjemny odcinek typowo odpoczynkowy, prawie cały czas po płaskim, bez jakiś większych przewyższeń. Więcej szczegółowych informacji i fajnych zdjęć znajdziecie w waypointach. Parę zdjęć z twierdzy zamieściłem dodatkowo, lecz nie są one ujęte w poszczególnych waypointach.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwisy rowerowe w Twoim mieście - gdzie naprawisz rower w Olecku?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Zadbaj o rower

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.