Zapraszamy na lodowisko w centrum Olecka [WIDEO]

Zapraszamy na lodowisko w centrum Olecka

Korzystając z warunków pogodowych pracownicy spółki gminnej (TBS) przygotowali dla mieszkańców Olecka (i nie tylko) lodowisko.

Plac Wolności, położony w samym sercu miasta, oferuje dostęp do lodowiska przez cały dzień, od godzin porannych aż do późnych godzin wieczornych. Można cieszyć się jazdą na łyżwach zarówno o godzinie 6:00, jak i o 22:00, a co najlepsze, wstęp jest całkowicie bezpłatny.

Zapraszamy do korzystania z tej zimowej atrakcji!