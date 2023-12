Znany aktor przed sądem w Olecku

Rafał I. to charakterystyczny, wysoki i dobrze zbudowany, aktor, który pojawiał się w takich produkcjach, jak: "Listy do M.", "Drogówka" czy "Wojna polsko-ruska". Zazwyczaj grał role niebezpiecznych gangsterów i czarnych charakterów. Teraz usłyszał prawomocny wyrok w sprawie pobicia swojego pracownika, który z dotkliwymi obrażeniami trafił do szpitala.

Sprawa dotyczy wydarzeń, które miały miejsce w Gołdapi w 2020 roku na zapleczu jednego ze sklepów. Tam oskarżony miał dotkliwie pobić ofiarę za rzekome długi.

Jak informuje Andrzej Tylenda, prokurator rejonowy w Olecku oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Najbliższe posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się 5 lutego 2024 roku.

Rafał I jest znany z wielu polskich filmów, takich jak:

- Drogówka,

- Listy do M,

- Wojna polsko-ruska.