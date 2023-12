Akcja nakarm psa z OLX [WIDEO]

Nakarm psa z OLX

Do 15 grudnia trwa akcja "Nakarm psa z OLX". Możemy wspólnie działać, aby zapewnić im smaczne posiłki i wsparcie. Wystarczy wejść na stronę nakarmpsa.olx.pl i przeglądać urocze psiaki z Augustowa i Zawiercia. Wybieramy jednego towarzysza, klikamy przycisk "Nakarm Psa" i zaczynamy magiczną podróż do zapełnienia ich brzuszków i serc.

nakarmpsa.olx.pl

Czy wiesz, że ta prosta czynność może sprawić, że dzień stanie się lepszy dla wielu psiaków? Każde kliknięcie przyczynia się do dostarczenia karmy do schroniska i realnej pomocy dla czworonogów. Co więcej, możemy to robić codziennie z dowolnej liczby urządzeń – telefony, komputery, laptopy, a nawet smartfony. Wszystko, co potrzebujesz, to chęć do pomocy i kilka kliknięć.

Razem możemy uczynić 15 grudnia wyjątkowym dniem dla psiaków ze Schroniska Sonieczkowo oraz Zawiercia. Telefony, komputery oraz inne urządzenia w dłoń i karmimy!