Olecko: Paczka dla schroniskowiaczka [WIDEO]

Paczka dla schroniskowiaczka

Włączcie się do akcji, wybierając jednego lub więcej psiaków, którym chcecie podarować prezent. Możecie działać samodzielnie lub połączyć siły z przyjaciółmi, rodziną czy kolegami z pracy. Każda pomoc się liczy!

Stowarzyszenie Uwolnij Psa

Co wsadzić do paczki? Zabawki, gryzaki, obroże, długie smycze, karma mokra lub sucha, a także używane koce – wszystko, co sprawi, że życie podopiecznych stanie się bardziej komfortowe.

Paczki można dostarczyć osobiście do Księgarni Hermiona, Plac Wolności 23, 19-400 Olecko, lub przesłać kurierem na adres Paczkomatu InPost o kodzie OLC03M. Kontakt: 604 733 399, [email protected].

