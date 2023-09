Dożynki Diecezjalne w Olecku [ZDJĘCIA, WIDEO]

Dożynki Diecezjalne 2023

Plac Wolności w Olecku wypełnił się stoiskami reprezentującymi sołectwa, kółka gospodyń wiejskich, rękodzielników i lokalnych producentów. Na tych stoiskach można było znaleźć tradycyjne potrawy oraz wyroby regionalne, cieszące się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i gości.

Impreza była również okazją do wysłuchania koncertów, które dostarczyły niezapomnianych wrażeń muzycznych. Na scenie pojawiły się takie zespoły jak Oleckie Echo, kapela Świętojańska z Litwy oraz Kapela ze Wsi Warszawa.

Nie mogło zabraknąć także tradycyjnego dzielenia się chlebem z tegorocznych zbiorów oraz różnorodnych konkursów, w tym na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najlepsze stoisko. Stragany przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa oraz lokalnych rękodzielników kusiły aromatami, smakami i pięknymi wyrobami.

Warto podkreślić, że Dożynki Diecezjalne były współorganizowane przez parafię Najświętszej Marii Panny Królowej Polski oraz samorząd miejski. Burmistrz Olecka, Karol Sobczak, wyraził swoje zadowolenie z możliwości prezentacji lokalnych twórców i uznania, jakie przyniosła ta wyjątkowa impreza dla miasta.

Dożynki Diecezjalne w Olecku to nie tylko okazja do świętowania obfitych plonów, ale także doskonała okazja do integracji społeczności oraz promocji bogactwa kultury i tradycji lokalnych. Wszyscy uczestnicy i goście pozostawili Olecko z sercami pełnymi wrażeń i wspomnień.