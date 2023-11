Marsz Białej Wstążki w Olecku - Zapowiedź Mateusz Bagieński

Starostwo Powiatowe w Olecku, zaprasza do włączenia się do marszu przeciw przemocy wobec kobiet. Odbędzie się on 1 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00 na Placu Wolności w Olecku.