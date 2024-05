Tygodniowy przegląd prasy 12.05.2024: Olecko, 5.05-11.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Olecka

Transparent na mecz to fantastyczny sposób na wyrażenie swojego kibicowania i wsparcia drużyny. Zachęcamy kibiców MLKS Czarni - KS Granit Olecko do udziału w konkursie na najlepszy transparent podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski Juniora Młodszego,

We wtorek, 7 maja w Urzędzie Miejskim w Olecku, odbyła się I sesja Rady Miejskiej IX kadencji. Ślubowanie złożył również burmistrz Karol Sobczak.

Niezwykła wystawa 3d: „150 rocznica Pierwszej Wystawy Impresjonistów” (obrazy z wystawy w 1874 roku) przybywa do Olsztyna. Można ją będzie zobaczyć w akwaparku „AQUASFERA.

We wtorek w powiecie piskim doszło do dwóch zdarzeń drogowych, w których poszkodowanych zostało siedem osób. Pierwsze zdarzenie to wypadek na drodze krajowej między Piszem a Rucianem – Nidą, gdzie czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe marki Fiat i Mazda. Drugie zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu w Piszu. 18-letnia kierująca BMW nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi marki Kia doprowadzając do zderzenia aut. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności obu zarówno wypadku, jak i kolizji.