Olecko: Uważajmy na oszustów! Kobieta straciła ponad 80 tysięcy złotych

W czwartek 5 października br. mundurowi Komendy Powiatowej Policji w Olecku przyjęli zawiadomienie od kobiety, która została oszukana przez osoby podające się za doradców finansowych w kwestii inwestycji na rynku kryptowalut. Jak opowiedziała policjantom pokrzywdzona, przeglądając Internet zauważyła reklamę z informacją o możliwości zakupu kryptowaluty. Oferta była na tyle interesująca, że kobieta postanowiła to sprawdzić. W tym celu zalogowała się na podanej stronie, a po pewnym czasie dostała e – maila oraz zadzwonił do niej „konsultant”. Aby zacząć zarabiać, pokrzywdzona miała zainstalować aplikację. Nieświadoma niczego kobieta, wykonywała bez zastanowienia polecenia fałszywego konsultanta. Po zainstalowaniu oprogramowania oszuści mogli już wykonywać operację na telefonie pokrzywdzonej, po czym„ wyprowadzili” zgromadzone oszczędności z jej konta. Następnie za sprawą aplikacji oszuści błyskawicznie wykorzystali dane kobiety do wzięcia pożyczki, a pieniądze rozdysponowali na swoje rachunki bankowe. W wyniku całego procederu kobieta straciła ponad 80 tysięcy złotych.

KPP Olecko: