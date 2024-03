Policjantka z Olecka w akcji: Bohaterstwo na drodze krajowej

Po udzieleniu pomocy Paula Boguszewska niezwłocznie poinformowała miejscowe służby ratunkowe, zapewniając szybkie przybycie pomocy na miejsce zdarzenia.

To nie pierwszy raz, kiedy funkcjonariuszka Boguszewska, wykazuje się bohaterskim podejściem do służby. Jej determinacja i gotowość do niesienia pomocy są wzorem dla wszystkich pracowników służb mundurowych.