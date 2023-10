Wypadek na obwodnicy Olecka

W piątek 27 października 2023 przed godz. 6:00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na obwodnicy Olecka z drogą do Świętajna. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący osobową toyotą 31 – latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu oplem typu bus, doprowadzając tym samym do zderzenia pojazdów. Pomocy medycznej wymagał 31 – letni kierowca toyoty, który to został przetransportowany do szpitala w Ełku. Busem podróżowało 5 osób, na szczęście nikt nie został poszkodowany. Droga w tym miejscu była zablokowana, a objazd odbywał się przez miasto Olecko.

KPP Olecko

Teraz prowadzone postępowanie wyjaśni dokładne okoliczności zdarzenia.