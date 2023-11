Prasówka 19.11.2023 z całego tygodnia w Olecku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Olecko, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

21 listopada o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate", już po raz siedemnasty odbędą się Prezentacje Artystyczne "Widziadło".

Wybór prezentu dla siostry na święta to dla ciebie problem? Jeśli tak, to świetnie trafiłaś – przygotowaliśmy kilka ciekawych pomysłów. Zobacz, co kupić dla siostry pod choinkę. Garść inspiracji.

Narodziny wcześniaków to poważne wyzwanie, zarówno dla samych maluchów, lekarzy, jak i oczywiście rodziców. Ci ostatni najczęściej z wielką niecierpliwością wyczekują pojawienia się maluszka na świecie. Gdy staje się to niemożliwe, ponieważ noworodka od rodzica dzieli inkubator, a co więcej zdrowiu, a nawet życiu malucha zagraża niebezpieczeństwo, pojawiają się ból, strach i tęsknota za dotykiem. Przez narodziny wcześniaków przeszło również wiele znanych kobiet.