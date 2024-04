Prasówka z całego tygodnia 7.04.2024 w Olecku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Dlatego ważne jest wykorzystywanie narzędzi, które pozwalają na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie zagrożeń, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców naszego powiatu negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. W związku z powyższym, aby usprawnić wymianę informacji z obywatelami, policjanci zachęcają do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Zmiana czasu letniego zbliża się, ale czy to już czas na pożegnanie z reliktem przeszłości?

Dzisiaj w nocy o godzinie 2:00, przesuniemy wskazówki zegarów o godzinę do przodu, przechodząc tym samym do czasu letniego. Jest to rytualna zmiana, która od lat towarzyszy naszym życiom, choć coraz częściej poddawana jest dyskusji pod kątem swojej przydatności.

W przeddzień Wielkiej Niedzieli Wielkanocnej, polska społeczność w kraju i za granicą zgromadza się w kościołach, aby uczcić długoletnią tradycję święcenia pokarmów, znanej jako święconka. Jest to niezwykły czas, kiedy wierni oddają hołd swojej religijnej wierze i kulturowym dziedzictwu, integrując się wraz z rodziną i społecznością.