Prasówka 25.05.2024 Olecko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Olecka

W niedzielę, 26 maja Stadion Miejski w Olecku opanują najmłodsi miłośnicy sportu. Tego dnia odbędzie się już XVII edycja Olimpiady Milusińskich im. Romualda Wojnowskiego. Początek o godz. 10:00.

Po 10 latach najlepsze siatkarki i najlepsi siatkarze plażowi świata wracają do malowniczych Starych Jabłonek nad jeziorem Szeląg Mały. W dniach 30 maja – 2 czerwca powalczą na plaży Hotelu Anders o punkty Pucharu Świata. Będzie to jednocześnie przedostatnia impreza, której wyniki będą premiowały do udziału w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Turniej w Starych Jabłonkach zostanie rozegrany jako impreza kategorii challenge. Stadion główny pomieści dwa tysiące kibiców.