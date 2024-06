Prasówka tygodniowa z 30.06.2024 w Olecku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

28 czerwca odbył się wielki finał Miss Polonia 2024. Tytuł najpiękniejszej Polki, a także nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych, voucher edukacyjny na 10 tys. zł oraz suknia trafiły do Mai Klajdy - kandydatki pochodzącej z Łęcznej w woj. lubelskim. Wydarzenie jak zwykle cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności. Nic dziwnego - to najstarszy i najbardziej prestiżowy tego typu konkurs w Polsce. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotogalerię.

W dniach 27-30.06. 2024 roku odbędzie się ORLEN 80. Rajd Polski, na terenie powiatu oleckiego. Policjanci przygotowują się do zabezpieczenia imprezy. Jednocześnie apelują o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

W trakcie pierwszego wakacyjnego weekendu na piskich drogach doszło do 2 wypadów drogowych oraz 6 kolizji. Policjanci zatrzymali aż 6 kierujących pod działaniem alkoholu. Niechlubnym rekordzistą weekendu okazał się 46-letni kierujący pojazdem marki Peugeot, który miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymany został dzięki obywatelskiemu zgłoszeniu.

Budowa szybkiej ładowarki do aut elektrycznych i nowe nasadzenia drzew, to efekt porozumienia o współpracy pomiędzy miastem Ełk i Volvo Car Poland.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności zagryzienia przez psy siedmioletniej dziewczynki na posesji pod Barczewiem w powiecie olsztyńskim. W gospodarstwie były dwie hodowle psów: buldogów francuskich i dogów niemieckich - podała we wtorek olsztyńska policja.

Będzie to już 32. edycja turnieju tenisa ziemnego, który na iławskich kortach organizuje rokrocznie Jarosław Kotewicz, znakomity niegdyś skoczek wzwyż, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. W zbliżającej się edycji turnieju Kotewicz Cup, który corocznie odbywa się na kortach przy ul. Sienkiewicza 1, zagra Agnieszka Radwańska!

Bus, którym podróżowała rodzina z sześciorgiem dzieci, wjechał do rowu przy drodze krajowej nr 59 w Zalcu i przewrócił się na bok - podała warmińsko-mazurska policja. Kierujący prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków. Wskutek tego na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu, gdzie pojazd przewrócił się na bok.

„Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Warmia, gdzie Mazury?”. Historyczne i kulturowe zawiłości wytłumaczy Waldemar Mierzwa - historyk, publicysta, autor oraz wydawca wielu książek. Już za tydzień w sobotę 29 czerwca o godz. 16.00 w Kościele Ewangelicko Metodystycznym w Dąbrównie.

Na 16 lipca Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył początek procesu Małgorzaty D. z Pisza oskarżonej o usiłowanie zabójstwa partnera. Kobieta przyznała się do ugodzenia 35-latka nożem, ale twierdzi, że nie miała zamiaru go zabić.