Lipiec 2024 w Olecku: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2024

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu oleckiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

W dniach 27-30.06. 2024 roku odbędzie się ORLEN 80. Rajd Polski, na terenie powiatu oleckiego. Policjanci przygotowują się do zabezpieczenia imprezy. Jednocześnie apelują o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Kinga Szurc z Gołdapi oraz Laura Brzezińska z Olecka to finalistki Miss Polonia 2024. W finale wystąpią 24 kandydatki do korony. Zobacz jak prezentują się finalistki Miss Polonia 2024 z województwa warmińsko-mazurskiego.

Gala Miss Polonia 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już 28 czerwca poznamy zwyciężczynię, która włoży na głowę wspaniałą koronę i przez najbliższy rok będzie szczycić się mianem królowej piękności. Także nasi czytelnicy mają w tym roku szansę aktywnie uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu i nagrodzić swoją faworytkę - jedna spośród kandydatek otrzyma w piątek tytuł "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024"! Poznajcie wszystkie finalistki i wybierzcie z nami tę najpiękniejszą. Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

Do nieszczęśliwego wypadku przy procy doszło dziś w miejscowości Ruś w gminie Morąg. Podczas przeładunku odpadów między pojazdami doszło do przygniecenia jednego z pracowników.

Zgodnie z wieloletnią już tradycją w Centrum Edukacyjno – Terapeutycznym w Olecku odbył się Festyn Rodzinny.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicja Obywatelska zdobyła 37,06 proc., PiS — 36,16 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja — 12,08 proc. Trzecia Droga dostała 6,91 proc. głosów, a Lewica — 6,3 proc.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego na godz. 17 wyniosła 28,2 proc. - przekazał szef PKW Sylwester Marciniak. Jak dodał, oznacza to, że do godz. 21 swój głos oddać może jeszcze ponad 20 mln osób.