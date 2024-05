Przegląd prasy Olecko 23.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Olecku

Centrum Kultury w Ostródzie we współpracy z Miastem Ostróda serdecznie zaprasza solistów oraz zespoły muzyczne do udziału w konkursie muzycznym „Scena jest Twoja”.

To niepowtarzalna okazja, aby zaprezentować swoje talenty i zdobyć szansę na występ jako support podczas tegorocznych Dni Ostródy 2024, tuż przed koncertem Gwiazdy Wieczoru.

Obie oleckie szkoły – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego i Zespół Szkół Technicznych – biorą udział w projekcie „Przerwij krąg przemocy w swojej szkole”. Realizują go wspólnie Uniwersytet SWPS, Fundacja UNIQA i RESQL.