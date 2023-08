Remont oświetlenia na ul. Armii Krajowej w Olecku [WIDEO]

Karol Sobczak: "Prace mają być zakończone około 15 września"

Oświetlenie na ul. Armii Krajowej jest problemem praktycznie od zeszłego roku. Niestety, w trakcie inwestycji Starostwa Powiatowego w Olecku doszło do poważnych problemów z porwanymi liniami oświetleniowymi, co opóźniło proces remontu. Inwestycję rozpoczęliśmy w lipcu, zakładając początkowo, że zakończy się ona między sierpniem a wrześniem. Jednakże, dzisiaj przyszła do mnie informacja, że prace mają być zakończone około 15 września - powiedział Burmistrz Olecka.